Willem Smink over stemuitslag Staten: "Jammer voor mezelf, en voor de Rekenkamer"

Schade

Smink houdt er rekening mee dat zijn benoeming bij de Rekenkamer niet doorgaat vanwege zijn kritische houding jegens de Fryske Akademy, maar vindt dat niet terecht. "Ik heb er mede voor gezorgd dat de Akademy niet failliet is gegaan. Dat was ook mijn opdracht. Het werk bij de Akademy heeft niets met een mogelijke functie bij de Rekenkamer te maken."

De bestuurder voelt zich wel geschaad door de bijzondere gang van zaken. "Dit is niet goed voor mij en ook niet voor de Rekenkamer, want die had ene bijzonder zorgvuldige procedure."

Smink is in de herfst van vorig jaar unaniem als voorzitter voorgedragen door de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer, die bestaat uit Statenleden uit Fryslân, Groningen en Drenthe. Tot de stemming in de Provinciale Staten van Fryslân leek niets de benoeming van Smink in de weg te staan.

De Raad van Advies zal volgende week bespreken hoe het nu verder moet met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.