Willem Smink oer stimútslach Steaten: "Spitich foar mysels, en foar de Rekkenkeamer"

Skea

Smink hâldt der rekken mei dat syn beneaming by de Rekkenkeamer net trochgiet fanwege syn krewearjen foar de Fryske Akademy, mar fynt dat net terjochte. "Ik haw der mei foar soarge dat de Akademy net fallyt gien is. Dat wie ek myn opdracht. It wurk by de Akademy hat neat mei in mooglike funksje by de Rekkenkeamer te krijen."

De bestjoerder fielt him wol skansearre troch de bysûndere gong fan saken. "Dit is net goed foar my en ek net foar de rekkenkeamer, want dy hie in bysûnder soarchfâldige proseduere."

Smink is yn de hjerst fan ferline jier unanym as foarsitter foardroegen troch de Ried fan de Advys fan de Noardlike Rekkenkeamer, dy't bestiet út steateleden út Fryslân, Grinslân en Drinte. Oant de stimming yn Provinsjale Steaten fan Fryslân like neat de beneaming fan Smink yn it paad te stean.

De Ried fan Advys sil nije wike beprate hoe't it no fierder moat mei de syktocht nei in nije foarsitter.