IIswike by Omrop Fryslân: "In iisbaan winne, dat kin dochs net?"

Jan Dirk, do bist projektlieder fan de iiswike by de Omrop. Wêrom fûnsto it wichtich om dit te organisearjen?

"It is al wer acht jier lyn dat der echt rûnom sterk iis te finen wie yn Fryslân. De temperatueren binne simpelwei hieltyd te heech of de winter komt te let, sa as yn 2018. Mar in protte Friezen wolle neat leaver as moai friezend waar, mei in blauwe loft, sterk iis en de fearten út. Foar iis kinne wy as Omrop Fryslân net soargje, mar it gefoel en de sfear dy't hearre by in iisperioade kinne wy wol oproppe."

Wat is no it grutte hichtepunt fan de iiswike dêr'tsto ús no al foar opwaarmje kinst?

"Wat ik sels hiel moai fyn, is it feit dat wy in 'iisbaan' foar ien dei fuortjaan meie. Myn kollega Johan Terpstra kaam mei it idee. Doe't ik it earst hearde, tocht ik: 'Dat kin dochs net?!' en 'Hoe wolst dat dan ha?!'. Mar hy hat kontakt socht mei in bedriuw dat sa'n keunstbaan leverje kin, fan 10 by 15 meter, mei alles wat dêr by heart. Minsken dy't dizze iisbaan winne wolle, kinne harren opjaan fia omropfryslan.nl/iiswike en fertelle wêrom't se wol in iisbaan foar de doar hawwe wolle. En op sneon 1 febrewaris wurdt dy dan echt opboud by de winner. De reaksjes binne oerweldigjend. En fansels binne wy der by, mei radio en TV.

Wat ek aardich is om noch efkes te beneamen, is de muzykstream op ús webside dy't fan moandei ôf te beharkjen is. Op dizze stream hearst muzyk fan 'e iisbaan om dy sa echt yn it winterwaar te wanen. En ik ferklap alfêst dat der in pear leuke grapkes yn de stream sitte dy't it harkjen seker wurdich binne. Fan it holle lûd fan de muzyk troch de speakers fan de iisbaan hinne oant oproppen dy't net te ferstean binne ûnder it reedriden. Ik tink dat elkenien dat wol herkent."