Personiel Antonius-sikehûs kin wer thús wurkje

Personiel fan de Antonius Zorggroep kin wer thús wurkje. Dat hat in wike lang net mooglik west, omdat it Citrix-systeem dêr't de Antonius Zorggroep mei wurket, hackt wie. Yntusken is in update trochfierd en binne de problemen ferholpen. It systeem is dêrnei kontrolearre en de seinen steane op grien, seit it Antonius.