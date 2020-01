Earste alve gemeentlike brêgen oer op provinsjale ôfstânsbetsjinning

Alve brêgen fan de gemeente Ljouwert geane de kommende fjouwer jier oer nei ôfstânstânsbetsjinning. De Palmabrêge yn Wergea en de Tútsebrêge en Gallebrêge by Grou binne de earste trije brêgen, de oare brêgen folgje letter. Tiisdei tekenje Provinsje Fryslân en gemeente Ljouwert yn Wergea foar dizze gearwurking.

Grutter projekt

De oergong fan de alve brêgen mei betsjinning op ôfstan is ûnderdiel fan in grutter projekt. Yn totaal geane der fjirtich brêgen yn de provinsje oer op ôfstânsbetsjinning. It betsjinjen fan brêgen wurdt fan in sintrale brêge ôf oanstjoerd. Nettsjinsteande de ûngemakken dy't foarich jier plak fûnen, is dizze manier fan it betsjinjen fan brêgen neffens de provinsje feilich.