Boeren wolle opnij protestearje yn Den Haag

Dat is hurd nedich, want it hat genôch west, seit Farmers Defence Force. Foarsitter Mark van den Oever fan de aksjegroep skriuwt yn in brief dat harren geduld op is. Ek ferwachtet hy dat it Lânbou Kollektyf respekt ûntfange sil by it petear yn it Catshuis.

Van den Oever skriuwt fierder: "Ze moeten ons zien, ze moeten ons horen en weten dat het bedriegen van de boeren niet zonder gevolgen zal zijn." Hy giet fierder mei de tekst: "Zorg dat Rutte zich wel drie keer bedenkt voor hij de Nederlandse boeren opnieuw durft te belazeren." Oer de hiele ynfulling fan de aksje is fierder noch neat bekend makke.