Goede earste dei foar Fryske shorttrackers op EK

Suzanne Schulting is de grutste favoryt op it EK. Se waard ferline jier foar it earst Europeesk kampioen en ferdigenet dus har titel. Op de 500, de 1000 en de 1500 meter wûn se al har heats en gong se mei gemak troch. Ek har grutte konkurrinte Ariana Fontana út Italië makke gjin flaters. De Britse Elise Christie die nei in jier ek wer mei, mar waard op de 1000 meter útskeakele en sloech de 500 meter oer.

Lara van Ruijven waard op de 1500 útskeakele. Yara van Kerkhof helle wol de finaleronden.