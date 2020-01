Harns jaget mei laserpinne op lûdroftige roeken

De roeken sitte it leafst allegear by elkoar. In koloanje roeken bestiet meastal út fiif oant tsien roeken de beam. "De roeken zitten er vooral een uur voor zonsopgang en na zonsondergang. Ze kunnen tot heel laat 's avonds actief zijn en dat zorgt voor overlast", leit projektlieder Rob Wiering út. De bisten meitsje in soad lawaai en litte in soad poep achter. "In de zomer geeft dat vooral heel veel last."

Omwenner Willem van Keulen kin der oer meiprate. Neffens him is it yn it foarjier in hels lawaai yn de strjitte, en is it mei de fûgelstront somtiden sa ekstreem, dat de strjitte der wyt fan is. In probleem dus dêr't de buert gau fanôf wol. Ferline jier is der dêrom al in hântekenaksje op tou set, en no helpt ek de gemeente mei om de bisten fuort te krijen.

Laserpinne

De bisten wurde ûnder oare ferjage mei laserpinnen. "Dat zijn veilige pennen, die ook bij presentaties worden gebruikt. Het bereik is niet zo groot dat vliegtuigen en helikopters daar last van zullen hebben." Neffens Wiering hawwe de roeken in hekel oan de laserstrielen.

Ek kinne se min oer opfallende refkletearjende jaskes. "Als je zo'n hesje aanhebt, kan dat er al toe leiden dat ze wegvliegen." Ek wurde harren nêsten fuorthelle. "Je moet wel iedere dag terugkomen om de de dieren echt weg te krijgen." Letter yn it seizoen moat dat sels twa kear deis, om't de fûgels har dan fuortplantsje.