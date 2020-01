HEA! 'Magic Rids' wol de minsken glimkje litte

As jonkje fûn hy it al machtich om de jierdeibesite te fermeitsjen mei in gûcheltrúk. En no't hy 19 jier is, hat Rids Gerritsma fan Boalsert fan gûcheljen syn berop makke. 'Magic Rids' fynt it it moaiste at hy by syn publyk in glimk op it gesicht toverje kin.