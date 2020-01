Twivels oer stimproseduere by beneaming Smink by Noardlike Rekkenkeamer

Op it Provinsjehûs wurdt op dit stuit útsocht oft de stimproseduere fan ôfrûne woansdei hielendal goed gien is. De provinsje ferwachtet dêr noch in deimannich foar nedich te hawwen en hopet yn 'e rin fan nije wike mei útslútsel komme te kinnen.

De stimming wie geheim en dêrtroch is net dúdlik wa't der krekt foar en tsjin Smink stimd hawwe. Wol is dúdlik dat yn alle gefallen de partijen Forum voor Democratie en PVV kritysk wiene oer de foardracht. By de diskusje oer de takomst fan de Fryske Akademy sei steatelid Albert van Dijk (FvD) it folgjende oer Smink: "Ik haw dy man noch nea op in fyzje betraapje kinnen. It is in typyske manager."

Te tichtby de provinsje

By dy kommisjegearkomste wie ynterim-direkteur Willem Smink fan de Fryske Akademy sels ôfwêzich. Dat waard him troch ferskate steateleden net yn tank ôfnommen. Der binne ek steateleden dy't fan betinken binne dat Smink as ynterim-direkteur te ticht by de provinsje stiet om ûnôfhinklik foarsitter fan de Noardlike Rekkenkeamer wurde te kinnen. De Fryske Akademy hat ein ferline jier noch in finansjele ynjeksje fan de provinsje krigen foar in reorganisaasje en it feilichstellen fan de takomst.