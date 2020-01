Freedsmerk oer Sineesk firus: "It kin grutte gefolgen hawwe"

Oan de oare kant wiene der fansels ek minsken dy't har skouders der oer ophellen: "It is fier fuort. En der binne Sinezen genôch..." Wer in oar wie benaud dat it hjir om 'fake news' giet. "Der binne altyd guon dy't der belang by hawwe dat der sa no en dan wat romme wurdt!"

In mear filosofyske gedachte wie dat 'Moeder Natuur' om in balâns siket. "We ûntwikkelje oeral in faksin foar, wêrtroch de natuer it selsregulearjende fermogen net mear tapasse kin."