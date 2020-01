BLØF op jubileumedysje Admiraliteitsdagen yn Dokkum

It is de grutste band yn it bestean fan de Admiraliteitsdagen dy't nei Dokkum komt. De tsiende edysje fynt yn it earste wykein fan septimber plak.

De Admiraliteitsdagen is in maritym festival mei muzyk, teäter en oare aktiviteiten. Ek de BinckBank Tour, de grutte Nederlânske hurdfytskoers, begjint yn dizze tiid yn Dokkum.