Huzen dy't te keap steane yn Fryslân binne net sa sunich

Fan alle Fryske gemeenten docht De Fryske Marren it it bêst. Sa'n 23 persint fan alle wenningen dy't hjir te keap steane, hat it meast enerzjysunige label: enerzjylabel A. Ek it oanbod fan enerzjylabel B en C is mei 24 persint en 25 persint reedlik heech.

Noardeast-Fryslân minst sunich

De Fryske Marren stiet hjirmei lanlik op it 67ste plak fan de trijehûndert gemeenten dy't yn kaart brocht binne. Noardeast-Fryslân docht it it minst mei it 239ste plak. De enerzjysunichste provinsje is Flevolân. Sjoen it relatyf jonge wenningoanbod yn dy provinsje is dat net sa frjemd.