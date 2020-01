Jouke de Vries oer beskieden tal studinten Ljouwert: "Kwaliteit belangriker as kwantiteit"

De Vries reagearre op krityk út de Fryske polityk op de noch beskieden oantallen studinten yn it ferline jier iepene Ljouwerter beursgebou. De Vries wol sels ek graach mear studinten yn Ljouwert, mar dat hat neffens him foaral tiid nedich. "We binne op de goeie wei. De bacheloroplieding is no al útroppen ta ien fan de bêste fan it lân. As der no noch in twadde bacheloroplieding bykomt, bygelyks op it mêd fan Data Science, dan komt it goed."

Tsjinwicht

De Vries is sûnt syn beneaming as bestjoersfoarsitter dwaande om de Ryksuniversiteit Grins te profilearjen as de 'Universiteit van het Noorden', as tsjinwicht foar de ynternasjonalisearring. Lykas it hbo-ûnderwiis moat ek de universiteit, mear as yn it ferline, de gearwurking sykje mei de regio en it regionale bedriuwslibben. De Vries sjocht de takomst fan syn universiteit foaral as ûnderdiel fan in noardlik netwurk, dêr't er mei klam ek it noarden fan Dútslân by belûke wol. By dy fyzje fan de Universiteit van het Noorden past ek in 'gedifferentieerde groei' yn Ljouwert, sa seit De Vries.

Bettere gearwurking

By in goeie gearwurking tusken universiteit, hegeskoallen en it bedriuwslibben kin dy universiteit fan it Noarden op termyn wolris like nijsgjirrich en wichtich wurde as de saneamde 'Brainport Eindhoven' om de Technyske Universiteit hinne yn Brabân. Betingst dêrby is wol dat oerheden, universiteit en hegeskoallen better gearwurkje en dat ek de lobby fan it Noarden yn Den Haag better wurdt. "Yn Den Haag en Brussel is no ûnfoldwaande bekend dat der yn it Noarden in netwurk fan kennisynstellingen is, mei in dúdlike ynnovaasjeaginda."