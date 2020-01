Ald-foarsitter Partij voor de Dieren Sebastiaan Wolswinkel net wolkom op partijkongres

In tal leden woe mei in moasje ôftwinge dat Wolswinkel op it kongres wêze koe, mar it bestjoer fan de partij lit dy moasje net yn stimming bringe.

Neffens kopstikken fan de partij soe Wolswinkel de partij skea dien ha, doe't hy by it telefyzjeprogramma Nieuwsuur sei dat hy mear diskusje oer de koers fan de partij ha woe. Ek soe hy bestjoersbesluten neist him del lein ha.