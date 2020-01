Ferswakke goes mei fisktried om de poaten út Opsterlânske Kompanjonsfeart rêden

It fûgelopfangsintrum is mei mear as 10.000 opfongen bisten yn it jier ien fan de gruttere fan Nederlân. In profesjonalisearringsslach moat de foarsjenning ek foar de langere termyn feilich stelle. Sinnema hopet dat op termyn mear gemeenten ree binne om in strukturele bydrage te beteljen oan it sintrum.

De behearder is tige te sprekken oer de gearwurking mei de gemeente Grins. Dy hat alle jierren in struktureel budzjet foar bistewolwêzen. In part fan dat jild giet nei De Fûgelhelling foar it opheinen fan wylde bisten. "Dêr hoecht echt net de haadpriis foar betelle te wurden", seit Sinnema. "Mei 50 sinten oant in euro de ynwenner binne je al in hiel ein."

Se konstatearret dat gemeenten yn Grinslân foaroprinne mei it struktureel regeljen fan de opfang fan wylde bisten en hopet dat Fryske gemeenten dit foarbyld folgje sille.