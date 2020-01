Fractievoorzitter Serge Hollander van VVD Leeuwarden stapt op

Hollander stapt aan het einde van deze raadsperiode uit de politiek. Dan heeft hij drie termijnen als raadslid volmaakt. Hollander vindt dat je dan op moet stappen. Om zijn opvolger de tijd te geven zich in te werken als fractievoorzitter geeft hij het stokje nu al over. Hollander: "Je moet jong talent de ruimte geven. Nu heb je de tijd om je goed in te werken en dan stevig in je schoenen te staan bij de volgende verkiezingen."