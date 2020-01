Fraksjefoarsitter Serge Hollander fan VVD Ljouwert stapt op

Hollander stapt oan de ein fan dizze riedsperioade út de polityk. Dan hat er trije terminen as riedslid folmakke. Hollander fynt dat je dan opstappe moatte. Om syn opfolger de tiid te jaan him yn te wurkjen as fraksjefoarsitter jout er no it stokje al oer. Hollander: "Je moet jong talent de ruimte geven. Nu heb je de tijd om je goed in te werken en dan stevig in je schoenen te staan bij de volgende verkiezingen."