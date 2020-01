Fan bankmeiwurker nei makeler

Gouden ketting

"Bij de bank, zeggen we wel, zit je aan een gouden ketting. Veel mensen willen wel wat anders. Het is een goede werkgever, goed salaris en dat moet je dan opgeven", seit Yvette Westerhof.

Mar neffens har is de situaasje net útsichtleas. Se hat it goed hân by de bank en der wie ek in potsje foar har om in opleiding te dwaan. Mar om allround makeler te wêzen, is it wichtich om ek taksaasjewurk dwaan te kinnen. De oplieding ta taksateur is djoer. Omlearen kostet jild dat net elkenien op it kleed lizze kin.

"Dan ga je wel kijken naar een andere variant en doe je er wat langer over, maar dan had ik nu nog niet mijn diploma gehad. Dat weet ik zeker van niet. " Troch it Europeeske fûns wie it no foar Yvette wol mooglik om de djoere oplieding te dwaan.