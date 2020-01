Seksueel misbrûk ferwurkje mei dûnsjen

"It trauma is mei it lichem bard. Dat docht in hiel soad mei dy, emojoneel en mentaal. It sit yn dyn senuwsysteem en dat moatst loslitte", sa fertelt Mous. "En mei dûns kinst it loslitte." Mous hat it posttraumatysk stresssyndroom oprûn, mar hat dêr sûnt septimber lêstlyn gjin lêst mear fan. "Ik identifisearje my net mear mei de enerzjy fan it slachtofferwêzen, al sil it altyd in rol spylje yn myn libben. Ik wit net oft it ea oergiet."