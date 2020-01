Twivels by Henk de Jong foar opstelling Cambuur

Nettsjinsteande de twa nederlagen binne der totaal gjin soargen by Schouten: "Mensen proberen je een crisis in te praten of slecht te laten voetballen, maar wij weten dat we helemaal niet slecht voetballen. We moeten gewoon weer gaan scoren en zelf minder weggeven. Dat is het doel voor vrijdag."

Dat wurdt noch lêstich genôch, want tsjinstanner Jong FC Utrecht docht it aardich en stiet alfde. Yn de earste seizoenshelte spile Cambuur dêr mei 1-1 lyk. "Het is een stugge ploeg, vooral thuis. Wij gaan uit van eigen kracht en ik hoop dat we weer net zoveel kansen creëren als tegen Oss, dan denk ik dat het goed moet komen", sei oanfierder Schouten.