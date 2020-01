Soad donaasjes foar oplichte bernebuorkerij: "Ien frou hat 10.000 euro oermakke!"

"Ik hie sinnepanielen besteld, dy't binnen fjouwer wiken levere wurde soene. Ik hie 15.000 euro liend en dat jild netsjes oermakke, mar der kamen gjin sinnepanielen", leit Auke út.

Auke die syn ferhaal yn it telefyzjeprogramma Opgelicht. En dat levere him nochal wat reaksjes op. "Der kamen safolle reaksjes binnen fan minsken dy't jild donearje woene. Minsken belje my op, se fine my fia Facebook, se besykje myn webside."

"Ik gniis wer wat"

In freon advisearre Auke om syn rekkennûmer op syn kontaktsiden te setten. En no streamt it jild binnen. "Ik ha in hiele ferfelende tiid hân, mar ik gniis no wer wat, want ik tink dat ik dy 15.000 euro aansens yn ien kear wer ôflosse kin."

Guon minsken jouwe Auke in tientsje of tweintich euro. Mar der binne ek minsken dy't 500 euro oermeitsje. "Der wie sels in frou dy't fia Opgelicht kontakt opnaam en nei myn banknûmer frege. Sy hat hjir ek del west. Se hat 10.000 euro oermakke!"

Minsken helpe my ek mei guod. Se jouwe my dan hea en kûle. "De skuld is asen fuort en dan kin ik wer sjen hoe't it asen fierder komt."