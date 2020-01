Part fan tribune Abe Lenstrastadion ûntromme by bekerduel tsjin Willem II

Untromming

It reklameboerd hong foar ien fan de sakelôzjes op de twadde ring. It aluminium frame is sa'n trije meter lang en foel krekt njonken minsken dy't nei de bekerwedstriid sieten te sjen. Stewards hawwe dêrop besletten it fak te ûntromjen. Feilichheidspersoaniel fan SC Hearrenfean kaam nei de sakenlôzje ta om in oar frame fan in reklameboerd ek fuort te heljen.

Neffens wurdfierder Marco Heerschop fan de klup rekke gjinien ferwûne by it ynsidint. "Het mag natuurlijk nooit gebeuren, maar we zijn blij dat er niemand gewond is geraakt. Uit voorzorg vroegen stewards aan mensen in het vak onder de zakenloge om op een andere plek te gaan zitten."