Ljouwerter wethâlder Herwil van Gelder oerlibbet moasje fan wantrouwen

Al jierren binne der tekoarten yn de Ljouwerter soarch. Om dy op te lossen woe it nije kolleezje de soarch oars ynrjochtsje. Yn desimber 2018 sneuvele ferantwurdlik wethâlder Herwil van Gelder hast doe't it him net slagge de ried te oertsjûgjen. Hy krige in lêste kâns om yn oparbeidzjen mei tal fan soarchorganisaasjes in nij plan te meitsjen. Mar dat is net slagge. Dizze wike heakken fjouwer soarchoanbieders ôf by de oanbesteging.

Incluzio

Neffens Van Gelder binne der op dit stuit twa partijen dy't it gat fan de ôfheakjende fjouwer organisaasjes folje kinne: Amaryllis en Incluzio. Incluzio kaam negatyf yn it nijs doe't it sjoernalistike platform Follow the Money en radioprogramma Reporter melden dat in soad klanten negative ûnderfinings hawwe mei de soarchferliener. It oanbod soe beperkt wêze en klanten soene elk jier mear jild betelje moatte.

"Het is een enorme wijziging en dat gaat gepaard met zorgen. En op de vraag of dat goedkomt, hebben we volgens mij helder kunnen antwoorden: het is verantwoord om daarmee door te gaan", seit Van Gelder dêr sels oer.