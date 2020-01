"Mear bedriuwen moatte iepenstean foar jongerein praktykûnderwiis"

Stazjêr Peter Herder har der dus op eigen fersyk in ekstra staazjedei by krige. "Ik woe wat mear leare en dêrom woe ik der in dei by dwaan. Dat fûn skoalle hielendal prima." De rest fan de tiid giet Peter nei skoalle, mar wat it er leafste docht, is wurkje op syn staazjeplak.

Sikkema fynt it wichtich dat bedriuwen iepenstean foar dit soarte fan jonges. Hy hat sels ek in dochter dy't nei it praktykûnderwiis giet. "Dizze jeugd moatte it mei de hannen dwaan en fertsjinje. Mar dan moatte se harren wol tariede kinne op it wurkfjild."

Hy hat meardere jonges dizze kâns jûn yn it bedriuw. Sikkema hat in lyts bedriuw dêr't soks kin. "Yn dizze wrâld giet it ek om tiid en jild. Dat hat net elkenien."