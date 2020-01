Sander Arends yn spannend duel ûnderút op Australian Open

It Australian Open wie it iennichste Grand Slam dêr't Arends noch nea yn syn karriêre yn aksje kaam wie. Oant no ta is hy allinnich op Wimbledon in kear troch de earste ronde kaam.

It folgjende toernoai fan Arends is nei alle gedachten it ATP-toernoai yn Pune, yn Yndia. Dêr sil hy wer gearwurkje mei syn fêste dûbeldmaat David Pel.