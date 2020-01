Hearrenfean-keeper Warner Hahn: "We hebben heel snel onze rug gerecht"

De Feansters krigen yn de begjinfaze fan it duel net in soad kânsen. Pas nei in goed healoere waard Hearrenfean foar it earst gefaarlik. "Ik heb in de pauze wat ruzie gemaakt met de mannen. Ik vond het net wat te slap, net niet goed genoeg. Wij moeten echt vol gas geven met elkaar en spijkerhard knokken om resultaat te behalen. Dat hebben we de tweede helft veel beter gedaan", seit trainer Johnny Jansen.

Lulkens beleand

Jansen syn lulkens waard dan ek beleand. "We hebben in de tweede helft ook gewoon kansen gecreëerd, om die overwinning binnen te halen. En zeker in de verlenging ook nog. Daar ben ik heel erg blij mee."

In kertier foar tiid kaam Hearrenfean mei 2-1 foar it earst yn de bekerwedstriid op foarsprong. It waard lykwols noch 2-2. "Dat mag gewoon niet. Die bal wordt ingebracht en die bal moet weggewerkt worden." Dochs Jansen tefreden. "We hebben heel veel dingen gewoon goed gedaan, maar het is balen dat dat gebeurt."