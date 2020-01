107 ûntsleine Fryske bankmeiwurkers oan it wurk mei Europeesk jild

Njonken it sukses fan de regeling, binne der ek betinkingen oer it fûns. Ek by de Fryske Europarlemintariër Jan Huitema fan de VVD. Hy freget him ôf oft dit jild wol troch Europa levere wurde moat, of dat Nederlân it net better sels regelje kin. "Wêrom moat dy bydrage út de EU komme en net út de Nederlânske begrutting? Wêrom is Nederlân dêr sels net ferantwurdlik foar? Wêrom moatte we earst jild nei Brussel ta bringe en even letter it jild wer nei Fryslân helje?"

Dat kin folle effisjenter neffens him. Dêrby is it in iepen fraach oft Den Haag dat wol dwaan soe. Den Haag bout sosjale regelingen, lykas de sektorjilden, just ôf.