Strafskoppen bringe Hearrenfean nei kwartfinales bekertoernoai

De Feansters moasten dêrnei wol by de les bliuwe. Dries Saddiki kaam yn de 59ste minút ticht by in doelpunt, mar seach Warner Hahn korrekt rêding bringe.

Foarsprong Hearrenfean

In kertier foar tiid kaam Hearrenfean foar it earst yn de bekerwedstriid op foarsprong. De 2-1 waard notearre as eigen doelpunt fan Saddiki, dy't de bal ûnder druk fan Ejuke yn de eigen goal tikke.

It feest by de Feansters duorre sa'n fiif minuten. Dêrnei soarge ynfaller Damil Dankerlui foar stilte yn it Abe Lenstrastadion. Hy kopte de bal út in foarset strak yn 'e hoeke fan it doel en liet keeper Hahn kânsleas: 2-2.

Dêrmei rûn de wedstriid út op in ferlinging. Kongolo skeat Hearrenfean krekt foar de ein hast noch nei de kwartfinales, mar de fingers fan keeper Wellenreuther koene de bal noch krekt oantikje.

Ferlinging

Hearrenfean waard as earste gefaarlik yn de earste helte fan de ferlinging. Yn de 94ste minút krige de ploech in hoekskop, mar nei in triuwflater waard fluite foar in frije traap foar Willem II. Ek in folgjende corner fan de thúsploech smiet neat op, om't Wellenreuther de bal út de loft pakte.

De twadde helte fan de ferlinging bea kânsen foar Willem II. Ché Nunnely krige in kopbal krekt net yn de goal fan keeper Warner Hahn. Ek Pol Llonch hie in goede mooglikheid, mar fûn Hahn op syn paad.