Fryslân hâldt beneaming Willem Smink as foarsitter Noardlike Rekkenkeamer tsjin

De rekkenkeamer is in gearwurking fan de trije noardlike provinsjes. De keamer docht ûnôfhinklik ûndersyk nei it provinsjaal belied fan de provinsjes. Alle trije Provinsjale Steaten moasten ynstimme mei de beneaming fan de foarsitter.

Smink wie fan 2008 oant 2017 bestjoerder fan hegeskoalle NHL yn Ljouwert. Yn 2018 waard hy ynterim-bestjoerder fan de Fryske Akademy.