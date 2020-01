Priisferleging moat Fryske motorriders oerhelje om op kursus te gean

It inisjatyf dêrfan komt fan it ROF, it regionaal orgaan ferkearsfeiligens. By de kursus geane motorriders moarns de dyk op. Harren tocht wurdt fêstlein op fideo. Middeis wurde de bylden dan besprutsen. Doel is dat de motorriders dan leare om fierder foarút te sjen en risiko's earder te werkennen.

Minder faak ûngelokken

Ut ûndersyk docht bliken dat minsken dy't meidien hawwe oan de training, de jierren dêrnei minder faak belutsen binne by ûngelokken.