Provinsjale Steaten karre kultuernota Nij Poadium goed

Mei de nije kultuernota feroaret der in soad foar kultureel Fryslân. Organisaasjes krije net mear fanselssprekkend in subsydzje. Se moatte dêrfoar no elke fjouwer jier in oanfraach dwaan.

Deputearre Sietske Poepjes is bliid mei de goedkarring fan Provinsjale Steaten. Se stiet efter de ekstra oandacht dy't Provinsjale Steaten ha wolle foar saken as amateurkeunst.

Subsydzje oanfreegje

De kultuernota is krekt op tiid goedkard troch Provinsjale Steaten. Fan febrewaris ôf kinne kulturele organisaasjes subsydzje oanfreegje by de provinsje. Foar de simmer moat dúdlik wurde wa't wol of net it jild ek krijt. In spesjale kommisje beoardielet de oanfragen oan de hân fan ferskate kritearia.