Le Roy-tún It Hearrenfean wurdt tagonkliker makke foar minsken mei in beheining

Ut in skôging fan it Heerenveens Initiatief Toegankelijkheid (HIT) hat bliken dien dat der in soad saken ferbetterje wurde moatte, sa as te smelle paadsjes en hege stoeprânen. Frijwilligers fan Stichting TIJD binne dêrom drok dwaande om de tún oan te pakken. Barriêres wurde fuorthelle en paden wurde oanpast en geskikt makke foar bygelyks minsken yn in rolstoel of mei in fisuele beheining.

Yn de Le Roy-natuertún is de gearwurking tusken mins, plant en dier tige wichtich en wurdt de natuer sa folle mooglik mei rêst litten. De oanpassingen wurde dan ek dien mei respekt foar de natuer.

Nei alle gedachten is de tún takom jier foar elkenien goed tagonklik.