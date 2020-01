Mear learlingen praktykûnderwiis, mar te let trochferwiisd

De sifers binne opfallend omdat it tal jongerein oant 25 dat nei skoalle giet mei fiif prosint minder wurden is. Dêrom kinne we sizze dat de groep dat nei praktykûnderwiis giet yn fergeliking mei it reguliere ûnderwiis, hieltyd grutter wurdt. Van Kammen tinkt dat dit komt omdat der mear omtinken is foar passend ûnderwiis. Al makket hy him noch hieltyd soargen oer de ûnbekendheid fan dizze takke fan it ûnderwiis.

Noch hieltyd in 'ondergeschoven kindje'

"It bliuwt in soarte fan 'ondergeschoven kindje'. Somtiden witte sels kollega's fan oare skoallen net iens fan ús ûnderwiis krekt ynhâldt." Dat is ek net sa gek neffens Van Kammen omdat it in hiele lytse doelgroep is. It oandiel learlingen dat praktykûnderwiis folget is minder as in prosint fan it gehiel oan learlingen ûnder de 25 jier.