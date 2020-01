Wynjewâldster opnij feroardiele foar stalking

De man krige ferline jier in wurkstraf fan hûndert oeren, in selstraf fan seis moannen ûnder betingst en in kontaktferbod. Hy socht dochs opnij kontakt fia datingwebsiden Tinder en Badoo. Ek skreau hy brieven en wie hy yn de bosk fan Oerterp, wylst de frou dêr har hûn oan it útlitten wie.

Omdat de man yn behanneling is en in nije freondin en nij wurk hat, hat de rjochter de man no allinnich in selstraf ûnder betingst oplein.