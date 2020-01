Betinking fan eksekúsje yn Dokkum

It is 75 jier lyn dat de Dútsers tweintich finzenen út Ljouwert en Grins delsketten oan de Wâldwei yn Dokkum. Dat wie de wraak fan de Dútsers op in oanslach troch it ferset by De Falom. Dêrby kamen twa Dútske soldaten om it libben en in fersetsman waard befrijd.

Krânslizzing

Omdat it dit jier 75 jier lyn is, wie der ekstra omtinken. De stoet rûn fan Sporthal de Doelstien nei it monumint dêr't krânsen lein waarden, ûnder oaren troch learlingen fan it Dockinga College.

Dêrnei wie der yn de Fonteintsjerke noch in betinking mei in taspraak fan boargemaster Kramer.