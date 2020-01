"Ynfieren fan trekkerkenteken is net langer tsjin te hâlden"

It trekkerkenteken is yn hast alle lannen yn Europa al ferplicht. Yn Nederlân wurdt de ynfiering derfan al 15 jier tsjinholden, mar no driget de Europeeske Kommisje mei in boete fan 3 miljoen euro at Nederlân de ferplichten net ynfiert.

Foarsitter Harm Wiegersma fan de Nederlandse Melkveehoudersvakbond ferwachtet dat it ynfieren fan de ferplichte kentekenplaat net mear tsjin te hâlden is. "Europeesk is dit al hiel lang oan de gong, yn it bûtenlân ride hast alle trekkers mei in kenteken om."

De kosten fan in kenteken - sa'n 18 euro it stik - binne gjin probleem, mar Wiegersma is wol bang foar mooglike oare maatregels dy't der efterwei komme. "It is sjen oft it net in kapstok wurdt wêr alles ûnder komt te hingjen. Der kin ek in ferplichte APK efterwei komme, kinst it sa gek net betinke."