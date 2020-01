Boete foar fjoertoerwachter Nicolette van Berkel

Van Berkel har advokaat, Tjalling van der Goot, frege yn de ferdigening om totale frijspraak, foaral omdat it hjir gie om frijheid fan mieningsutering en omdat der neffen de regels fan de wet gjin sprake is fan smaad.

De rjochter wiisde de beskuldigingen foar it grutste part ôf, mar net hielendal. "Yn twa saken fynt hy it wol bewiisd dat Van Berkel in grins oergien is. Foar de iene saak, oanspand troch Jan Leenstra, komt der gjin straf, mar foar de oare krijt Van Berkel in jildboete fan 200 euro." Dat is neffens de rjochter benammen om har oan it neitinken te setten oer wat se op it ynternet pleatst.

Modder smiten

Dat der sprake is fan hinne en wer mei modder smite waard woansdei wol dúdlik. Nei ôfrin fan de rjochtsaak tsjin Van Berkel stie Jan Leenstra sels foar de rjochter op beskuldiging fan smaad rjochting Van Berkel. Ek hjir oardiele de rjochter skuldich en feroardiele hy Leenstra ta in boete fan 500 euro.

Psychyske klachten

Van Berkel sit al in pear jier thús mei psychyske klachten. Ek by de sitting wie se net oanwêzich. De fraach is oft se ea wer oan it wurk kinne sil op 'e fjoertoer. "Dy saak spilet noch. It liket yn elk gefal wol sa dat de saak sa bot eskalearre is, dat de mooglikheid fan weromkear der net mear is. Mar dat moatte we noch ôfwachtsje."