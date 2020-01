Lida Dykstra ynstallearre as Berneboeke-ambassadeur

As Berneboeke-ambassadeur sil sy besykje Fryske bern mear mei it Frysk dwaande te krijen. "Dat hâldt yn dat ik twa jier lang it gesicht bin fan lês- en taalbefoardering fan it Frysk yn Fryslân. Konkreet betsjut dat dat ik út te nûgjen bin troch elkenien dy't tinkt: 'dat soe moai wêze as de Berneboeke-ambassadeur hjirby wêze soe'. En skoallen, biblioteken of oare organisaasjes kinne my útnûgje om foar te lêzen."

Hoewol't bern hieltyd minder lêze en der ek minder oandacht foar ha, hoecht dat neffens Dykstra net in probleem te wêzen. "Ik tink sels dat it ek in kwestje fan oanpak en oanbiede is. De spanningsbôgen wurde lytser, mar kinst it ek oefenje om dat wer grutter te meitsjen, Dêr ha ik bygelyks ek oefeningen foar, sadat bern wer better begripend lêzen gean."