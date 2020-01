Fryslân brekt mei Berenschot fanwegen belangeferfrisseling

Direkteur Gerard de Boer fan it reklameburo Initio hat yn de ôfrûne moannen meardere kearen betelle opdrachten dien foar ûndersyksburo Berenschot. Ynkoarten wol De Boer opnij foar Berenschot oan de slach, dan as sprekker foar groepen amtners en bestjoerders.

Undersyksburo Berenschot krige begjin desimber fan de trije noardlike provinsjes de opdracht om de TopDutch-kampanje kritysk te besjen. Mei de kampanje waard besocht om de fabryk fan Tesla nei it Noarden fan Nederlân te krijen. Berenschot moat no sjen oft de kampanje wat opsmiten hat.

Meardere politike partijen yn de trije noardlike provinsjes hawwe sûnt it begjin fan TopDutch yn 2017 kritysk west op de resultaten fan TopDutch, en dus oer de prestaasjes fan Initio.

Reaksje út Fryslân

Steatelid Sybren Posthumus fan de FNP wiist derop dat Provinsjale Steaten hielendal net ynformearre binne oer it ynskeakeljen fan Berenschot. "Dat moatte wy no út de media fernimme. Lit stean dat ús frege is wat der ûndersocht wurde moat."

Posthumus fynt dat der in oar buro ynskeakele wurde moat om TopDutch te ûndersykjen. "As it kloppet dat De Boer in saaklike relaasje hat, dan sis ik: dat kin net. Dat liket net allinnich op belangeferfrisseling, it is belangeferfrisseling."

Initio-direkteur Gerard de Boer wol net reagearje op fragen oer syn wurk by Berenschot. En it ûndersykburo sels wol ek gjin reaksje jaan.

Nije banen

It ûndersyk fan Berenschot rjochtet him op de fraach oft TopDutch nije banen en bedriuwen opsmiten hat foar de trije noardlike provinsjes. Ek de ynternasjonale bekendheid fan de regio as festigingsplak foar multinationals. De opdrdacht oan Initio wie om mei TopDutch yn alle gefallen tsien grutte multinationals te winnen, en twatûzen banen yn fiif jier tiid te realisearjen.