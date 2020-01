Ludike aksje moat Nederlânske flagge út steateseal hâlde

Yn de steategearkomste fan woansdeitejûn wurdt der stimd oer dat útstel. Jongfryske Mienskip neamt himsels in oerkoepeljende organisaasje mei alderhande politike kleuren, en wolle op dizze wize in tsjinlûd hearre en sjen litte. In protte minsken seagen mei nijsgjirrigens nei de aksje yn de Twibaksmerk yn Ljouwert. Ek de plysje kaam noch efkes del, mar liet de aksjefierders harren gong gean.

Ferkeard sinjaal

De Jongfryske Mienskip hopet dat se op dizze wize de politisy, by oankomst op it Provinsjehûs, oan it neitinken sette kin, en sa te foarkommen dat de Nederlânske flagge yn de steateseal komt te hingjen.