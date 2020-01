FNP Ljouwert wol âlde fulkaan brûke foar ierdwaarmte

Under Fryslân leit in fulkaan, de Súdwâlfulkaan, op grutte djipte. "It is in hiele âlde fulkaanplaat, dêr't in soad waarmte yn skynt te sitten", leit Jan-Willem Tuininga fan de FNP út. "Der sit in fulkaanlaach op in djipte fan 2.000 meter. Dy leit ûnder de Waadsee en rint oant Grins ta de iene kant op en ta Steenwijk de oare kant op."

De technyk efter it idee is net nij, seit Tuininga. "It is gewoan de foarm fan geotermy, yn Yslân wurket it en yn Súd-Dútslân stiet in sintrale. Ast op in bepaalde djipte pompst, kinne je net allinnich waarmte út de ierde helje, mar kinst der ek stroom mei opwekke."

'Djoere business'

It plan soe in soad jild kostje, mar dat kin neffens Tuininga wol út. "It is yndie djoere business, mar wy wolle fossylfrij. As dit in foarm fan enerzjyopwekking is foar de takomst dêr't gjin fossile brânstof mear oan te pas komt, dan is dat in goedkeape oplossing"