Ameland Eén ropt op ta dialooch nei moasje fan wantrouwen

Mei-elkoar praten bliuwe

Ameland Eén fynt dat it sa net kin op it eilân. De politike partijen moatte mei-elkoar praten bliuwe. Dat de koälysje dien is, is in feit, mar se fine it fuortstjoeren fan de wethâlder sinleas.

Neffens Ameland Eén-foarsitter Andries Metz binne alle partijen it deroer iens dat Bruins Slot har wurk goed docht en hy sjocht gjin problemen as se noch efkes sitten bliuwt. Bruins Slot funksjonearret neffens him goed en se leit goed yn de Amelanner mienskip.

"Het is in het belang van het eiland dat ze in ieder geval totdat er een nieuwe coalitie is, aanblijft. Of ze daarna nog aanblijft, dat zal onderdeel zijn van de onderhandelingen. Maar dat moet niet op deze manier in de publieke opinie worden veranderd."

Wethâlder Ellen Bruins Slot wol foarearst gjin reaksje jaan.