Plysje op 'e syk nei fermiste Julia Walicka út Drachten

Julia hat in slank postuer en donkerblond/brún hier. Se draacht nei alle gedachten in swarte 'jumpsuit' mei in fertikale streek oer de skonk, in krêmkleurige jas en wite sneakers. Se rydt mooglik op in blauwe Batavus-fyts.

Minsken dy't mear witte oer wêr't Julia wêze kin, kinne kontakt opnimme mei de plysje fia 0900-8844.