PvdA krijt hurde ferwiten; romme stipe foar Ton Baas as 'ferkenner' Smellingerlân

Allinnich de ChristenUnie wie kritysk oer de kar foar âld-formateur Ton Baas as ferkenner. Fraksjefoarsitter Jouke de Jong fynt dat it 'net foar de hân leit' om de formateur fan de net al te stabile koälysje fan ELP, VVD, FNP/GrienLinks en oant ferline wike PvdA foar dizze put te freegjen.

It sittende kolleezje fan Smellingerlân wie de earste yn de skiednis fan Drachten en omkriten sûnder kristlike partijen en hie de ambysje om de saken 'oars, better en transparanter' oan te pakken. "Oars is it seker wurden", is it iennichste dat Karin van der Velde fan it CDA deroer kwyt wol.

Fierder fynt se de bestjoerskrisis fan de ôfrûne wike 'beskamsum'. "It is net ferantwurde fan de PvdA om op te stappen om in persoanlik konflikt. It belang fan de gemeente giet altyd boppe it belang fan de partij of de persoan."

Sjoch hjirûnder nei de reaksjes fan ChristenUnie, CDA, Smallingerlands Belang en ELP: