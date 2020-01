Sikehûs MCL woansdei wer digitaal berikber foar pasjinten en meiwurkers

It sikehûs waard in wike lyn troffen troch in cyberoanfal op de saneamde Citrix-servers. Ut foarsoarch hat it sikehûs doe alle dataferkear mei de bûtenwrâld sletten.

It MCL hat oanfoljende software fan Citrix ynstallearre dy't it ynbrekken op de digitale systemen foarkomme moat.

Lykas as it sikehûs earder al oanjûn hat, hawwe oare partijen gjin tagong hân ta gefoelige ynformaasje lykas pasjintegegevens.