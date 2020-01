Ljouwerter soarchferlieners wolle net mear, mar gemeente hat noch 'oare partijen'

Fjouwer partijen dy't no ferantwurdlik binne foar de soarch, hâlde dermei op. Se dogge net mei oan in nije oanbesteging. It giet om Alliade, de Kwadrantgroep, de GGZ en Zienn.

De soarchorganisaasjes geane ûnder oare oer de deibesteging en de thússoarch. Se sizze dat se de kwaliteit fan de soarch net garandearje kinne as de gemeente de oanbesteging trochset.