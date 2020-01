Heit Leen Bleeker oer praktykûnderwiis: "Jitze is in hiel oar jonkje wurden"

Oanfraach praktykûnderwiis ôfketst

Dêrnei wie it ek in grutte teloarstelling dat de oanfraach ôfkitst waard. "De skoalle woe earst sels passende maatregels fine om Jitze op skoalle te hâlden. Mar wy tinke dat skoalle de subsydzje foar Jitze net misrinne woe."

Leen en Ietsje hiene gjin kar mear oer. Jitze moast op de skoalle bliuwe. Mar it waard net better. "Hy kaam alle dagen mei de holle del thús", fertelt Leen Bleeker, de heit fan Jitze. "Op skoalle moast hy yn in apart hokje sitte en hy waard ek pest." Dêrom ha se it nochris besocht en doe waard it fersyk akseptearre.

In oar jonkje

It hat in hiel soad effekt hân op Jitze, fertelt Leen. "Jitze is in hiel oar jonkje wurden no. Hy gong mei sprongen omheech en kaam wer bliid thús."