Ried Smellingerlân praat oer bestjoerskrisis en opdracht 'ferkenner' Ton Baas

Boargemaster Jan Rijpstra hat nei petearen mei alle fraksjefoarsitters foarsteld om âld-deputearre Ton Baas de opdracht te jaan om as 'ferkenner' te ûndersykjen, hoe't je it bêste wer gau in stabyl kolleezje krije kinne yn Smellingerlân. Baas sil hjirta yn petear mei alle fraksjefoarsitters, as de ried jûn grien ljocht jout foar dizze oanpak.

It is yn de polityk gebrûklik dat de grutste partij yn de ried mei in foarstel komt foar it oplossen fan de bestjoerskrisis. Yn dit gefal hat boargemaster Rijpstra lykwols it inisjatyf nei him ta lutsen. De boargemaster wol tempo meitsje fanwege de 'majeure opjeften' dêr't de gemeente mei te krijen hat.

De PvdA stapte okkerdeis út it kolleezje út argewaasje oer de gearwurking mei de ELP (Eerste Lokale Partij) en it optreden fan fraksjefoarsitter Yntze de Vries fan dizze partij. Wethâlder Cor Trompetter hat dêrom syn ûntslach oanbean, mar is noch wol gewoan oan it wurk.

De wethâlder leit sels út hoe't it kin dat er noch yn funksje is.