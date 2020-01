"Skaf it ferskil tusken vmbo, havo en vwo hielendal mar ôf"

It plan om de definitive keuze út te stellen is hjoed presintearre yn Den Haach. Koepels fan skoalbestjoeren, ûnderwiisbûnen en learlinegorganisaasjes pleite der mei mekoar foar om learlingen pas yn de tredde klasse fan de middelbere skoalle in skoaladvys te jaan.

De skoalkar soe foar stress soargje by bern en by skoallen, en as de kar letter makke wurde kin, soene bern mei in achterstân in gruttere kâns krije om op in heger skoalnivo telâne te kommen.

Yndividuele eksamens

Wat Krijnen oanbelanget, giet it plan net fier genôch. "Misschien moet je het nog wel langer uitstellen, dat je in een groep komt met één niveau. We moeten veel meer nadenken over individuele examens, maar dat is nog een stap verder."